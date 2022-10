ஆடையின்றி வீடியோ கால்.. வசமாய் சிக்கிய பெண் உள்பட 3 பேர்.. கர்நாடக மடாதிபதி தற்கொலையில் ஷாக் தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா காஞ்சுக்கல் மடத்தின் மடாதிபதி பசவலிங்க சுவாமி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்தார். விசாரணையில் ஹனிடிராப் கும்பல் மிரட்டலால் தான் தற்கொலை செய்தது தெரியவந்தது. வீடியோ காலில் அவரிடம் ஆபாசமாக பேசி ரெக்கார்ட் செய்து வெளியிடுவதாக மிரட்டிய நிலையில் பெண் உள்பட 3 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்த பரபரப்பு தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் ராமநகர் மாவட்டத்தில் 400 ஆண்டு பழமையான காஞ்சுக்கல் மடத்தின் மடாதிபதியாக இருந்தவர் பசவலிங்க சுவாமி. இவருக்கு வயது 45.

இவர் லிங்காயத் சமுதாய மடமான இங்கு 1997 முதல் பசவலிங்க சுவாமி மடாதிபதியாக இருந்து வருகிறார். சமீபத்தில் சில்வர் ஜூபிளி விழா கொண்டாடினார்.

Seer of Kanjukal Mutt in Karnataka Basavalinga Swamy hanged himself. On investigation, it was revealed that she committed suicide due to threats from the Honeydrop gang. The sensational information has come out that the police have arrested 3 people including a woman for threatening to record and publish obscenity with him on video call.