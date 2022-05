காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து.. 8 கோடியுடன் ஓட்டமா.. நடிகை ரம்யா பரபரப்பு விளக்கம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: காங்கிஸ் கட்சியில் இருந்து ரூ.8 கோடி பணத்துடன் ஓடிவிட்டதாக நடிகையும், முன்னாள் எம்பியுமான ‛குத்து' ரம்யா குறித்து செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு ரம்யா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழில் குத்து, பொல்லாதவன், வாரணம் ஆயிரம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நாயகியாக நடித்தவர் ரம்யா. கர்நாடக மாநிலம் மண்டியாவை சேர்ந்த இவர் பெங்களூரில் வசித்தார்.

ரம்யா காங்கிரஸ் கட்சியில் செயல்பட்டு வந்தார். கர்நாடகத்தில் தேர்தல் அரசியலிலும் கால்பதித்தா். இதில் வாகையும் சூடினார்.

