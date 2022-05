அட பாருங்களேன்.. வீட்டுக்கு நரேந்திர மோடி பெயர்.. கர்நாடக பாஜக தொண்டரின் விசுவாசம்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் பாஜக தொண்டர் ஒருவர் தான் புதிதாக கட்டிய வீட்டுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பெயர் சூட்டி உள்ளார். இந்த வீட்டுக்கு நாளை மறுநாள் (மே 3) கிரகப்பிரவேஷம் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த வீட்டின் படம் தற்போது இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலம் தாவணகெரே மாவட்டம் சென்னகிரி டவுன் ககதூர் ரோட்டில் வசித்து வருபவர் ஹாலேஸ். பா.ஜனதா தொண்டரான இவர்பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தீவிரமான தொண்டர்.

இவரது மகள் புவனேஸ்வரி திருமணம் முடிந்து ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள நியூ சவுத் வேல்ஸ் நகரில் தனது கணவருடன் வசித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் ஹாலேஸ் தனது மகளுக்காக வீடு கட்ட முடிவு செய்தார்.

English summary

PM Narendra Modi fan of Channagiri taluk in Davanagere district has named his new home as Prime Minister Narendra Modi. They have built a new house on the Kagathoor road in Channagiri and named it ‘Sri Narendra Modi Nilaya’.