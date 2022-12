ஹிஜாப் “ஓவர்”.. அடுத்து ஹலால் தடை! நெருங்கும் கர்நாடக தேர்தல் - புதிய ஆயுதத்தை கையில் எடுத்த பாஜக

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: 2022 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து வர கர்நாடக அரசு விதித்த தடையை தொடர்ந்து வன்முறை வெடித்த நிலையில் தற்போது இஸ்லாமியர்களின் மற்றுமொரு கடமையான ஹலாலுக்கும் தடை விதிக்க கர்நாடக பாஜக அரசு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வர முடிவு செய்து உள்ளது.

கர்நாடகாவில் கடந்த மார்ச் மாதம் வெடித்த ஹிஜாப் பிரச்சனை, அதை தொடர்ந்து அரசின் தடை உத்தரவு, போராட்டங்கள், வன்முறையை தொடர்ந்து அம்மாநிலத்தில் இந்துத்துவ அமைப்புகள் ஹலால் இறைச்சி பிரச்சனையை கையில் எடுத்தனர்.

இஸ்லாமியர்கள் நடத்தி வரும் கறிக்கடைகளில் ஹலால் முறையில் விற்கப்படும் இறைச்சிகளை வாங்க வேண்டாம் என பஜ்ரங்தள் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்தனர்.

English summary

Following the outbreak of violence following the ban imposed by the Karnataka government on wearing hijab in educational institutes at the beginning of 2022, the Karnataka BJP government has decided to bring a new law to ban Halal, another duty of Muslims.