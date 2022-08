சாவர்க்கர் படத்துடன் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம்.. ஈத்கா மைதான சர்ச்சை.. பரபரத்த கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு நடுவே இன்று கர்நாடகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையானது சாவர்க்கர் படத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. இதுதொடர்பான வீடியோ, படங்கள் வெளியாகி விவாதத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளன.

சாவர்க்கர் சுதந்திர போராட்ட தியாகி என பாஜக கூறி வருகிறது. இதற்கு காங்கிரஸ் உள்பட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் மறுப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இதனால் தற்போது சாவர்க்கர் யார்? என்பது தொடர்பான விவாதம் நடந்து வருகிறது.

இந்த விவாதத்தில் சாவர்க்கர் ஆங்கிலேயர்களிடம் பலமுறை மன்னிப்பு கோரிய நபர். வரலாற்றை பாஜக திரித்து கூறி அவரை கொண்டாட பாஜக முயற்சிக்கிறது என எதிர்க்கட்சியினர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Amid various controversies today, Vinayagar Chaturthi festival was celebrated in Karnataka with Savarkar film. Videos and pictures related to this have been released and are under discussion.