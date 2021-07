அய்யோ போச்சே.. குடும்பத்தோடு கதறி அழுத கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை..வைரலாகும் வீடியோ!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வராக சமீபத்தில் பதவியேற்ற பசவராஜ் பொம்மை தனது மனைவி மற்றும் மகளுடன் வீட்டு வளாகத்தில் கதறி அழும் ஒரு வீடியோ காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வந்த நிலையில் கடந்த 26ஆம் தேதி அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். வயது மூப்பு காரணமாக எடியூரப்பா பதவியை விட்டு விலக பாஜக மேலிடம் வற்புறுத்தியதன் காரணமாக அவரும் விட்டு தர முன்வந்தார்.

பிரதமர் படைத்துள்ள மற்றொரு சாதனை.. உலகளவில் மோடி தான் டாப்.. 7 கோடியை தாண்டிய ட்விட்டர் ஃபாலோயர்ஸ்

இதன் பிறகு பாஜக சட்டசபை குழு கூடி புதிய முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்தான் பசவராஜ் பொம்மை. எடியூரப்பா அரசில், உள்துறை , சட்டம் போன்ற முக்கியத் துறைகளை தன்வசம் வைத்திருந்த சீனியர் அமைச்சராக இருந்த அவர் ஒரு மனதாக முதல்வராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

English summary

Karnataka chief minister Basavaraj Bommai once cried after his pet dog had been died. This tearful video going viral in social media now. Former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa also kept a lot of dogs in her home. Once Jayalalithaa returned to Chennai from Hyderabad when a female dog named Julie died suddenly and performed the funeral rites for the dog. She canceled her trip from Hyderabad to Delhi to meet Advani and returned to Chennai. Known as the Iron Man, Jayalalithaa was also very light-hearted about pets. When you watch this video of Karnataka Chief Minister Basavaraj weeping at the dog, netizens says that no matter what the high-ranking officials, whether it is Jayalalithaa or the Basavaraj Bommai, it seems only that they too cannot control their emotions.