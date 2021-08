கர்நாடகா: விரைவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்.. தலைமையின் நேரடி கண்காணிப்பு.. வரப்போகும் அதிரடி மாற்றம்!

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்து தொடர்பாக டெல்லி பாஜக தலைமையிடம் இருந்து தகவல் வந்த பிறகு முடிவெடுக்கப்படும் என்று கர்நாடக முதல்வர் பசுவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார்.

மோடிக்கு மாற்று

கர்நாடகாவில் கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த அரசியல் குழப்பங்களுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு முடிவு கட்டப்பட்டது. தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் எடியூரப்பா.

English summary

Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai has said that the decision will be taken after receiving information from the BJP leadership regarding the expansion of the cabinet in Karnataka