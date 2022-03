நிறைவேற்றியே தீருவோம்.. தமிழக சட்டமன்ற தீர்மானம் சட்டவிரோதம்.. கர்நாடக பாஜக முதல்வர் பொம்மை கண்டனம்

Bangalore

பெங்களூரு : மேகதாது திட்டத்திற்கு எதிராக தமிழக சட்டசபையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் சட்டத்திற்கு புறம்பானது எனவும், ஒரு மாநிலம் மற்றொரு மாநிலத்தின் உரிமையை ஆக்கிரமிக்கலாம் என்பது மக்கள் விரோத முடிவு கர்நாடக முதல்வரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான பசவராஜ் பொம்மை கூறியுள்ளார்.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிதாக அணையைக் கட்ட கர்நாடகா அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது.

இந்த அணை மட்டும் கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பல லட்ச விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது.

Karnataka Chief Minister and senior BJP leader Basavaraj Bommai has said that the resolution passed in the Tamil Nadu Assembly today against the mekedatu project is illegal and that one state can encroach on the rights of another.