அரசியலில் மறுபிறவி கொடுத்த சாமுண்டேஸ்வரி.. மீண்டும் போட்டியிட மாட்டேன்.. சித்தராமையா உறுதி

பெங்களூர்: 2023 தேர்தலில் சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் போட்டியிட மாட்டேன் என்றும், நான்கிலிருந்து ஐந்து இடங்களில் போட்டியிடுங்கள் என்று தொண்டர்கள் வலியுறுத்தினாலும் கூட அதுகுறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்றும், கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சித்தராமையா கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகாவின் முன்னாள் முதல்வரும், காங்கிரஸ் தலைவருமான சித்தராமையா 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதியில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று கூறினார்.

சாமுண்டேஸ்வரி தொகுதி "அரசியலில் தனக்கு மறுபிறப்பு கொடுத்தது" என்றும் அவர் உணர்ச்சி பெருக்கோடு பேசினார்.

