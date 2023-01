கர்நாடகா முதல்வர் பதவி.. சித்தராமையா, டிகேசி, குமாரசாமி 2 தொகுதியில் போட்டி?பின்னணி பாஜக ஸ்கெட்ச்!

கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சித்தராமையா, டிகேசிவக்குமார், ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சியின் குமாரசாமி ஆகியோர் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது.

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் இன்னும் 3 மாதத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி தற்போது அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பம்பரமாக சுற்றி தேர்தல் பணியை துவங்கி உள்ளனர். வேட்பாளர் தேர்வு செய்யும் பணி சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் முதல்வர் கனவில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த எதிர்கட்சி தலைவரான சித்தராமையா, மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டிகேசிவக்குமார் மற்றும் ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சியின் குமாரசாமி ஆகியோர் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் என கூறப்படுகிறது. இவர்கள் 3 பேரையும் வீழ்த்த பாஜக தீவிரமாக ஸ்கெட்ச் போட்டு வரும் நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதில் ஆளும் பாஜக, எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்) மற்றும் ஆம்ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவலாம் என கூறப்படுகிறது. தற்போது இந்த 4 கட்சிகளும் தீவிரமாக தேர்தல் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

Assembly elections are going to be held in Karnataka state in 3 months. In this regard, the political party leaders have started the election work in full swing. While the selection of candidates is actively going on, it is said that Siddaramaiah, the leader of the opposition from the Congress party, State Congress president DK Sivakumar and Kumaraswamy of the Janata Dal (S) may contest in two constituencies. This information has come out at a time when BJP is actively making sketches to defeat these 3 people.