லேப்டாப் கொண்டு போனதுக்கு இப்படியா.. கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த கர்நாடக அரசு பஸ்.. புலம்பிய பயணி

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அரசு பேருந்தில் பயணித்த ஒருவர் லேப்டாப் எடுத்து சென்றதற்காக கூடுதலாக ரூ.10 கட்டணத்தை பேருந்து நடத்துநர் வசூலித்த சம்பவம் பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

கர்நாடகாவிலும் தமிழகத்தை போலவே அதிக அளவில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பயணிகள் வசதிக்காக கர்நாடகா முழுவதும் மட்டும் இன்றி அண்டை மாநிலங்களான தமிழகம், கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சோதீக்காதீங்கய்யா..குருநாதா இந்த தடவ புது ஐட்டத்த அனுப்பிருக்காங்க! ஆர்டர் செய்ததோ லேப்டாப்! வந்தது?

English summary

In Karnataka, the incident of the bus operator charging an additional fee of Rs 10 for carrying a laptop on a government bus is being talked about a lot among the passengers.