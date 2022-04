சன்னி லியோன் ரசிக நண்பர்களே! மொபைலில் 10 போட்டோ இருந்தால் போதும்.. அதிரடி ஆஃபர் உங்களுக்குத்தான்!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இறைச்சிக் கடை நடத்தும் நபர் ஒருவர், நடிகை சன்னி லியோனின் ரசிகர்களுக்கு வாங்கும் இறைச்சியின் விலையில் 10 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

இந்திய பூர்வீகத்தை சேர்ந்த சன்னி லியோன் சிறு வயதிலேயே தனது குடும்பத்துடன் அமெரிக்காவுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில், மாடலிங் துறையில் கால்பதித்து பின்னர் ஆபாச படங்களிலும் நடிக்க தொடங்கினார்.

இதன் காரணமாக அவருக்கு உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உருவாகிய நிலையில், ஆபாச படங்களிலும் நடிப்பதை நிறுத்திய சன்னி லியோன் இந்தியாவுக்கு குடிபுகுந்ததோடு, பாலிவுட் படங்களில் அவர் நடித்து வருகிறார்.

A man who runs a butcher shop in Mandya district of Karnataka has announced a 10 per cent discount on the purchase price of meat for fans of actress Sunny Leone.