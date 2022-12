கர்நாடகா தேர்தல்: புதுகட்சி துவங்கிய ஜனார்த்தன ரெட்டி.. பாஜகவுக்கு சிக்கல்..சுஷ்மாவின் சிஷ்யன் செக்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பாஜகவுக்கு புதிய தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது. பாஜகவின் முன்னாள் அமைச்சரான ஜனார்த்தன ரெட்டி ‛கல்யான ராஜ்ய பிரகதி பக்சா' என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை துவங்குவதாக அறிவித்துள்ளார். பாஜகவில் மூத்த தலைவராக இருந்த மறைந்த சுஷ்மா சுவராஜ் மூலம் பாஜகவில் செல்வாக்கு மிக்கவராக எழுச்சி பெற்ற இந்த ஜனார்த்தன ரெட்டி கனிம சுரங்க ஊழலில் சிறை சென்று ஜாமினில் திரும்பிய நிலையில் பாஜக அவரை கண்டுகொள்ளாததால் புதிய கட்சியை துவங்கி தலைவலி கொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கடந்த 2008 சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றது. எடியூரப்பா முதல் அமைச்சராக இருந்தார். இந்த வேளையில் எடியூரப்பாவின் அமைச்சரைவில் இடம் பெற்றவர் தான் ஜனார்த்தன ரெட்டி.

இவர் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டார். ஜனார்த்த ரெட்டி பல்லாரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். மேலும் அவர் அந்த மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சராக இருந்தார்.

With assembly elections in Karnataka next year, the BJP has a new headache. Former BJP minister Janardhana Reddy has announced the launch of a new party named 'Kalyana Rajya Pragati Paksha'. Janardhana Reddy, who was raised as an influential person in the BJP by the late Sushma Swaraj, who was a senior leader in the BJP, is planning to start a new party because the BJP did not recognize him when he went to jail in the mineral mining scam and returned on bail.