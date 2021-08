மெட்ரா ரயில் பணி: பெங்களூரு ஐடி ஊழியர்கள் 2022 டிச. வரை வீட்டில் இருந்தே பணி.. கர்நாடகா அரசு முடிவு

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி நிறுவனங்கள் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும் முறையான 'work from home' முறையில் ஊழியர்களை பணிசெய்ய 2022 டிசம்பர் வரை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்த கோரிக்கை கொரோனா பிரச்சனைக்காக அல்ல.. பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிக்காக.. ஏனெனில் பெங்களூரு அவுட்டர் ரிங்ரோடு பகுதியில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெறும் போது ஐடி கம்பனிகள் தொடர்ந்து இயங்கினால் மிக மோசமான போக்குவரத்து நெரிசலை பெங்களூரு சந்திக்கும் அபாயம் உள்ளது.

அதனால் தான் பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி நிறுவனங்கள் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும் முறை வரும் 2022 டிசம்பர் வரை தொடர வேண்டும் என்று கர்நாடகா அரசு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளது,

English summary

The Karnataka state government said that IT companies to extend the work from home option for employees to December 2022 keeping in view of traffic congestion on Outer Ring Road due to the Bengaluru metro construction work.