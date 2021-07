'மாதவிடாய் காலத்தில் தடுப்பூசி போடக்கூடாது'.. பெண்களை திருப்பி அனுப்பிய தடுப்பூசி மையங்கள்.. சர்ச்சை

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஒரு சில தடுப்பூசி மையங்கள் மாதவிடாய் இருக்கும் பெண்களுக்கு தடுப்பூசி போட முடியாது எனக்கூறி அனுப்பியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

வடக்கு கர்நாடகா மாவட்டங்களில் ஒரு சில தடுப்பூசி மையங்களில் பெண்கள் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்காக ஆர்வமுடன் சென்றனர்.

அப்போது தடுப்பூசி மையங்களில் இருக்கும் சுகாதார ஊழியர்கள், மாதவிடாய் இருக்கிறதா? என்று அந்த பெண்களிடம் விசாரித்துள்ளனர்.

English summary

It has been alleged that a few vaccination centers in the state of Karnataka have sent out vaccinations to menopausal women