தடுப்பூசியை கண்டாலே கதவை சாத்திய கிராமத்தினர்.. செம பிளானுடன் மடக்கிய அதிகாரிகள் .. எங்க தெரியுமா?

பெங்களுரு: இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸை தடுப்பதற்காக தடுப்பூசி போடும் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.பெரும்பாலும் அனைத்து மாநில மக்களும் ஆர்வமுடன் வரிசையில் காத்திருந்து தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர்.

ஆனால் நாட்டின் ஒரு சில பகுதிகளில் மக்களுக்கு தடுப்பூசிகள் குறித்து புரிதல் இல்லை. மலைகிராமங்கள், குக்கிராமங்களில் தடுப்பூசி பற்றிய தேவையில்லாத பயம் இருப்பதால் அவர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள மறுக்கின்றனர்.

In a village in the state of Karnataka, people lock their doors when the authorities come to vaccinate them