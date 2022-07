மதரஸாக்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்.. இந்துகளை காப்பாற்ற அவசியம்.. சிடி ரவி பேச்சு!

Bangalore

பெங்களூரு: மதரஸாக்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த நிர்வாகி சிடி ரவி கூறியுள்ள கருத்துகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் தக்‌ஷின கன்னடாவில் உள்ள மங்களூருவில் மாவட்ட பாஜக இளைஞரணி உறுப்பினர் பிரவீன் நெட்டாரு மர்ம கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து சுல்லியா, கடபா மற்றும் புத்தூர் தாலுக்காக்களில் விஷ்வ இந்து பரிஷத் சார்பாக முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது முழு அடைப்பை மீறி இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் மீது அவர்கள் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர்.

BJP leader and former Karnataka minister CT Ravi says all madrasas should be regulated or banned as they were the “hotbeds of hatred and violence”