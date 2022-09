பெங்களூர் மழை வெள்ளம் பின்னணி.. 28 எம்எல்ஏக்களில் ரியல் எஸ்டேட்டில் 26 பேர்.. பரபரத்த நடிகை ரம்யா!

Bangalore

பெங்களூர்: பெங்களூர் மழை வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மொத்தமுள்ள 28 எம்எல்ஏக்களில் 26 பேர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கின்றனர். தற்போதைய நிலைக்கு நாம் அனைவரும் தான் காரணம். எனவே மக்கள் தேர்தலில் புத்திசாலித்தனமாக வாக்களிக்க வேண்டும் என நடிகை ரம்யா கருத்து தெரிவித்து விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகள் மழைநீரால் சூழ்ந்துள்ளன. போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கு பெங்களூரும் விதிவிலக்கல்ல. பெங்களூரில் அவ்வப்போது கனமழை பெய்து வருகிறது. பிற ஆண்டுகளை காட்டிலும் தற்போது பெங்களூர் வெள்ளத்தால் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

