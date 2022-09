பாரபட்சம் பார்க்காத மழை: பெங்களூரில் கோடீஸ்வரர்களுக்கே இந்த நிலைமையா?.. வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பெங்களூரில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் வீடுகளை வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் பல கோடீசுவரர்களும் தங்களது கனவு இல்ல வீடுகளை விட்டு வெளியேறி உறவினர்கள் வீடுகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் பெங்களூருவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரும் என்று யாரும் நினைத்துக்கூட பார்த்து இருக்க மாட்டர்கள்..

ஏனென்றால் சிலிக்கான் சிட்டி என்று வர்ணிக்கப்படும் பெங்களூருவின் முக்கிய பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன.

மஞ்சள் அலர்ட்.. பெங்களூரில் செப்டம்பர் 9 வரை மழை வெளுக்க போகிறது.. அதிகரிக்கும் வெள்ளம்.. நிலை என்ன?

English summary

Many millionaires have left their dream houses and taken shelter in relatives' houses as their homes have been flooded due to continuous rains in Bangalore.