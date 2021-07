"இன்று அவர்கள் தரும் ஆலோசனைபடி.. நாளை முதல் எனது அரசியல் பயணம்.." எடியூரப்பா சூசகம்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: பாஜக தேசிய தலைவர்கள் . இன்று (ஜூலை 25) தரும் ஆலோசனைகள் அடிப்படையில் நாளை முதல் தனது பணியைத் தொடங்கவுள்ளதாகக் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தனது ராஜினாமா குறித்து சூசகமாகப் பேசியுள்ளார்.

கர்நாடக அரசியல் கடந்த சில வாரங்களாகவே பரபரப்பாக உள்ளது. கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பாவுக்கு எதிராகக் கட்சிக்குள்ளே எதிர்ப்புகள் உருவாகி வருகிறது.

அவருக்கு எதிராக பல்வேறு மூத்த அமைச்சர்களும் கூட போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். இதனால் எடியூரப்பா தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Yediyurappa had said that based on the instructions that the central leaders will give him on July 25, he will begin "his work" from July 26. His government will complete two years in office on July 26.