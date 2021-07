எடியூரப்பா விலகினால்.. கர்நாடகாவின் அடுத்த முதல்வர் முருகேஷ் ஆர் நிரானி?

Bangalore

பெங்களூரு : கர்நாடகா மாநில முதல்வர் எடியூரப்பாவை பதவியில் இருந்து விலகுமாறு கட்சி தலைமை நிர்பந்தம் செய்துவருவதாக சொல்லப்படுகிறது. அவர் பதவி விலகினால் புதிய முதல்வராக யார் பொறுப்போர்கள் என்று ஒரு பட்டியலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் எடியூரப்பா பதவி விலகினால் கர்நாடகாவின் புதிய முதல்வராக முருகேஷ் ஆர் நிரானி பொறுப்பேற்க கூடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன,

2008ஆம் ஆண்டில் கர்நாடகாவில் தனி ஒருவராக செல்வாக்கை செலுத்திபாஜகவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தவர் எடியூரப்பா. இந்த முறை முதல்வர் பதவியில் இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, அதாவது கடந்த ஜூலை 25 ஆம் தேதி, கட்சியின் மத்திய தலைமையிடமிருந்து வரும் அழைப்புக்காக தான் காத்திருப்பதாக வெளிப்படையாகக் கூறினார். அதாவது முதல்வர் பதவியில் தொடர்வதா வேண்டாமா என்பதை தலைமை முடிவு செய்யும் என்ற தொனியில் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

As Yediyurappa had announced that he would abide by the top leadership's instruction on July 25, speculation is rife that Nirani is among those who would be the next chief minister.