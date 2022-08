2 சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. ராகுல் காந்தி தீக்சை பெற்ற கர்நாடக மடாதிபதி மீது போக்சோ வழக்கு!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக 2 சிறுமிகள் வழங்கிய புகாரின் அடிப்படையில் கர்நாடகத்தை சேர்ந்த மடாதிபதி மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மடாதிபதியிடம் தான் சமீபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி லிங்கதீட்சை பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்காவில் முருகா மடம் உள்ளது. லிங்காயத் சமுதாயத்தை சேர்ந்த இந்த மடத்தின் மடாதிபதியாக சிவமூர்த்தி முருக சரணாரு உள்ளார். இவர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர்.

இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி இந்த மடத்துக்கு சென்று அவரிடம் லிங்க தீக்சை பெற்றார். இந்நிலையில் தான் தற்போது மடாதிதி சிவமூர்த்தி முருக சரணாரு மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

தாஜ்மஹாலை விட ராமர்பாலம் சிறந்தது! சர்ச்சையை கிளப்பிய கர்நாடக மடாதிபதி.. பரபர பேச்சு

English summary

An FIR has been registered against Dr Shivamurthy Sharanaru, the head pontiff of Murugha Mutt in Chitradurga under the Protection of Children from Sexual Offences Act.