இரு கண்களும் தானம்.. இறந்த பிறகும் புனித் ராஜ்குமார் செய்த புனித செயல்.. ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: கன்னட திரையுலகின் பவர் ஸ்டார் எனப்படும் புனித் ராஜ்குமார் இன்று திடீரென மரணம் அடைந்தது கன்னட திரையுலகை மட்டுமில்லாது, அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் உறைய செய்துள்ளது.

ஜிம்மில் உடற் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த புனித் ராஜ்குமாருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது. பெங்களூரூவில் இருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக இறந்தார்.

English summary

Even after his death, Puneet Rajkumar's fans are resilient to what he has done. Puneet Rajkumar has donated both his eyes