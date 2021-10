புனித் ராஜ்குமாரின் கடைசி நேர பரபரப்பு நிமிடங்கள்.. குடும்ப டாக்டர் ரமண ராவ் பரபரப்பு பேட்டி

Bangalore

பெங்களூரு: நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் கடைசி நிமிடங்கள் எப்படி இருந்தது, என்ன நடந்தது என்பது குறித்து அவரது குடும்ப டாக்டர் ரமண ராவ் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார்.

நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் "கார்டியாக் அரெஸ்ட்" காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை காலமானார். அவரது உடல் இன்று அரசு முறைப்படி நல்லடக்கம் செயய்ப்பட்டது. கன்னட பவர் ஸ்டாரான புனித் ராஜ்குமார் 46 வயதில் மரணம் அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உடல் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் அவர் எப்போதும் அலட்சியம் காட்டியது இல்லை. அவருக்கு இத்தகைய பிரச்சினை இருக்கும் என்ற சந்தேகம் யாருக்கும் ஏற்படவில்லை.

ஏனெனில் அந்த அளவிற்கு உடலை நல்ல நிலையில் வைத்திருந்தார். துரதிஷ்டவமாக புனித் ராஜ்குமார் இறந்து போனது சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரது ரசிகர்கள் துக்கம் தாங்காமல் கதறி அழுதனர். புனித் ராஜ்குமார் மரண செய்தி கேட்டு 3பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். கர்நாடகா மாநிலத்தையே அவரது மரணம் துயரத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

