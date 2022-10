“தீண்டாமை”.. ஊரைவிட்டு ஒதுக்கிய “சாதி” வெறியர்கள்! தலித் குடும்பத்தை யாத்திரை அழைத்துச் சென்ற ராகுல்

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் கோயில் கம்பத்தை தொட்ட காரணத்துக்காக சாதி வெறியர்களால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட தலித் குடும்பத்தினரின் தோள் மேல் கைபோட்டு ராகுல் காந்தி நடைபயணம் அழைத்து சென்றார்.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த 7 ஆம் தேதி தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். தற்போது அவர் கர்நாடகாவில் நடைபயணத்தை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

மாதவரத்தில் காதலன் ஏமாற்றியதால் இளம்பெண் தற்கொலை.. 'காதலனை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள்'..உருக்கமான வீடியோ

English summary

In Karnataka, Rahul Gandhi walked a Dalit family who was fined by caste fanatics and banished for touching a temple pole. Congress MP Rahul Gandhi, who started the Bharat Jodo Yatra in Tamil Nadu's Kanyakumari district on the September 7th, is now walking in the Karnataka.