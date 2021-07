கர்நாடகா புதிய முதல்வர் இவரா!? பாஜக போடும் புதுக்கணக்கு.. வொர்க்அவுட் ஆகுமா புதிய பிளான்..பரபர தகவல்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: கர்நாடக முதல்வர் பதவியிலிருந்து எடியூரப்பா நேற்று ராஜினாமா செய்தார். எடியூரப்பா விட்டுச்சென்ற இடத்தை சரியான நபரைக் கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் என்பதால் பாஜக தலைமை தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் கர்நாடக முதல்வராக இருந்தவர் எடியூரப்பா. கடந்த சில மாதங்களாகவே எடியூரப்பா ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் எனக் கட்சித் தலைமையிலிருந்து அழுத்தம் தரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதற்கேற்றவாறு கர்நாடக மாநிலத்திலேயே எடியூரப்பாவுக்கு எதிராகச் சிலர் போர்க்கொடி தூக்கினர். அவரது மகன் ஆட்சியில் அதிகம் தலையிடுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

கலைந்தது எடியூரப்பா அமைச்சரவை.. கர்நாடக புதிய முதல்வர் யார்? கூடுகிறது பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்

English summary

BJP high command has started the process to find the next Karnataka CM. As Modi-Shah are known for surprises, they might pick a surprise name as the successor of a giant like Yediyurappa.