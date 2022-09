அடுத்த ஷாக்.. வீட்டுக்கு முன்பு நிறுத்தி வைக்கும் காருக்கு ரூ.5000 வரி! பெங்களூர் மாநகராட்சி பிளான்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பெங்களூரில் நாளுக்கு நாள் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருவதால், மாநகராட்சி புதிய பார்க்கிங் கொள்கையை கடைப்பிடிக்க உள்ளது. இதன்படி வீட்டு முன்பு நிறுத்தப்படும் கார்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ 5 ஆயிரம் வரி வசூலிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் சிலிக்கான் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் நகரம் பெங்களூர். நாட்டில் வேலை தேடி செல்லும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கும் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்று பெங்களூரு என்றால் மிகையாது.

அந்த அளவுக்கு அங்கு ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளன. இதனால், புதிதாக வேலை தேடி செல்வோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

''ஆந்தை அருகில் ஒரு அழகான பெண்ணின் முகம் இருக்கிறது''.. 7 செகண்ட் டைம்.. கண்டுபிடிச்சா நீங்க கிரேட்!

English summary

As the traffic congestion in Bangalore is increasing day by day, the corporation is going to adopt a new parking policy. According to this, a tax of Rs 5 thousand per year will be collected for cars parked in front of the house.