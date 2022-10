10 நதிகளுக்கு மேல் சர்ரென்று பறக்கலாம்.. வருகிறது பெங்களூர்-புனே எக்ஸ்பிரஸ் சாலை! முழுவிபரம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவையும், கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரையும் இணைக்கும் வகையில் 699 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு புனே-பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை அமைக்கும் திட்டம் ரூ.50 ஆயிரம் கோடியில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது. 10 ஆறுகளின் வழியே அமையும் இந்த நெடுஞ்சாலையால் பெங்களூர்-மும்பை-புனே இடையேயான பயண தொலைவும், நேரமும் குறைய உள்ளது.

இந்தியாவில் சாலை உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதற்காக புதிய திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த வகையில் தான் தற்போது கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூரையும், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவை இணைக்கும் வகையில் புனே-பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் சாலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

