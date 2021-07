சாய்பாபாவுக்கு 3 லட்சம் மாத்திரைகள்.. 10 ஆயிரம் மாஸ்க்குகள்.. எங்கேன்னு பாருங்க.. அசந்துபோன மக்கள்

Bangalore

பெங்களூரு: சாய்பாபாவுக்கு 3 லட்சம் மாத்திரைகள், 10 ஆயிரம் மாஸ்க்குகள், 2 ஆயிரம் சானிடைசர் பாட்டில்களுடன் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 4 மாதமாகவே கர்நாடகத்தில் தொற்று நிலைமை மிக மோசமாக இருந்தது.. எங்களை மீறி நிலைமை சென்றுவிட்டது என்று அம்மாநில முதல்வரே அன்று கலங்கிப்போய் வருத்தம் தெரிவித்திருந்தார்.

தென்மாநிலங்களிலேயே அதிக அளவு பாதிப்பை தந்தது கர்நாடகத்தில்தான்.. இதற்கு பிறகு எத்தனையோ கட்டுப்பாடுகள், விதிமுறைகள் போடப்பட்டு, ஓரளவு தற்போது தொற்று பரவல் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

Sai Baba has been decorated with 3 lakh pills and 10 thousand face masks in Karnataka. The worship was held at the Sai Baba Temple in JP Nagar, Bangalore to free the people from the corona and prevent the formation of the 3rd wave.