இறந்ததாக கருதப்பட்டவர் உயிரோடு வந்த அதிசயம்.. பேய் என அலறியடித்து ஓடிய மக்கள்.. உறவினர்கள் அதிர்ச்சி

பெங்களூரு : கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் 3 மாதத்திற்கு முன்னர் இறந்து, சொந்த ஊரில் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக கருதப்பட்டவர் உயிரோடு வந்ததால் கிராம மக்கள் அலறி அடித்து ஓடினர்.

3 மாதத்திற்கு முன்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததை உறுதிபடுத்திய உறவினர்கள் அவருக்கு இறுதிச் சடங்குகள் செய்து அடக்கம் செய்துவிட்டனர்.

மாவட்ட நிர்வாகமே இறந்தவர் பெயரில் இறப்புச் சான்றிதழ் வழங்கிவிட்ட நிலையில் தற்போது அவர் உயிரோடு வந்துவிட்டதால் ஏற்கனவே அடக்கம் செய்யப்பட்டது யார் என்று வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.

Narajappa, a laborer from Maduragiri village in Tumkur district of Karnataka, was presumed dead 3 months ago. His body, which died in Bangalore, was buried in his native village. Relatives are happy that Narajappa is alive. Revenue officials are currently investigating whose body was already buried.