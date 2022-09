உயிரோடு வருவான்.. மகன் சடலத்தின் மீது உப்பை கொட்டி 8 மணி நேரம் காத்திருந்த தந்தை

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: குட்டையில் மூழ்கி மகன் உயிரிழந்த நிலையில், அவனை பிழைக்க வைப்பதாக நினைத்து அவன் மீது தந்தை உப்புகளை மூட்டை மூட்டையாக கொட்டி 4 மணி நேரம் உப்பு குவியலில் ஊற வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கர்நாடகா மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டத்தில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

உலகம் விஞ்ஞானத்தில் எவ்வளவோ முன்னேறிவிட்டது. பூமியில் இருந்து வேறு கிரகங்களையும், பிரபஞ்சத்தின் தோற்றங்களையும் ஆய்வு செய்யும் அளவுக்கு மனித குலம் முன்னேறிவிட்டது.

ஏன், நிலாவை காட்டி சோறு ஊட்டிய காலத்தில் இருந்து மாறி தற்போது நிலவுக்கே மனிதன் செல்லும் அளவுக்கு விஞ்ஞானம் முன்னேறிவிட்டது.

English summary

An incident has taken place in Karnataka's Ballari district where a dead boy was placed in a pile of salt for 8 hours to keep him alive.