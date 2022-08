சாவர்க்கர் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்.. திப்பு சுல்தான் யார்? காங். கட்சியின் டிகே சிவக்குமார் கேள்வி!

Bangalore

பெங்களூரு: சுதந்திரத் தினத்தை முன்னிட்டு பெங்களூருவில் வைக்கப்பட்டிருந்த திப்பு சுல்தானின் பேனர் கிழிக்கப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் டிகே சிவக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டு சுதந்திரனம் தினம் ஆசாதி கா அம்ரித் மகா உத்சவ் என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி மத்திய அரசு வீடுதோறும் மூவர்ணக் கொடி என்ற இயக்கத்தை அறிவித்துள்ளது. அதாவது பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டின் முன்போ அல்லது மொட்டை மாடியிலோ இரவு, பகல் என வித்தியாசம் பாராமல் ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வரை தேசியக் கொடியை ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தேசியக் கொடி விற்பனை அனைத்து அஞ்சல் நிலையங்களிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஹிஜாப்பை தொடர்ந்து திப்பு சுல்தான்.. கர்நாடக பாடத் திட்டத்தை மாற்றியமைக்க பரிந்துரை.. பரபரப்பு

A poster featuring Tipu Sultan put up by Karnataka Cong ahead of Independence was vandalised by miscreants last night. Posters with pictures of different freedom fighters have been put up by the party. State Cong Chief DK Shivakumar visited the incident spot