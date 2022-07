லிப்லாக் சேலஞ்ச்! கர்நாடகத்தில் மாணவிகளை தொல்லை செய்த மாணவர்கள்.. பின்னணியில் ‛ட்ரூத் ஆர் டேர்’!

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் லிப்லாக் சேலஞ்ச் நடத்தியதாக கூறிய விவகாரத்தில் மொத்தம் 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதன் பின்னணியில் ‛ட்ரூத் ஆர் டேர்' கேம் இருப்பதும், முத்த வீடியோவை காட்டி மாணவிகளுக்கு மாணவர்கள் தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் மங்களூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவ-மாணவிகள் முத்தமிட்டு கொள்ளும் வீடியோ ஒன்று இணையதளங்களில் வேகமாக பரவியது.

இதுபற்றி விசாரணையில் தனியார் பள்ளி மாணவ-மாணவிகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் வைத்து முத்தப்போட்டி நடத்தியது தெரியவந்தது. இது பெரும் சர்ச்சையானது.

லிப்லாக் சேலஞ்ச்!முத்தமிட்டு கொண்ட மாணவ-மாணவிகள்! வெளியான வீடியோ.. பரபர கர்நாடகம்

A total of 8 people have been arrested in connection with the liplock challenge held by college students in Karnataka. It has been revealed that the truth order game was behind this and sexually harassed the students by showing them a kiss video.