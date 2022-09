இயற்கை மருத்துவம்..ஆமை வடிவில் பிரமாண்ட கட்டடம்.. பெங்களூரில் திறந்து வைக்கும் யோகி ஆதித்யநாத்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் பிரமாண்டமாக ஆமை வடிவில் கட்டப்பட்டுள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான ஸ்ரீ தர்மஸ்தலா மஞ்சுநாதேஸ்வரா இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா அறிவியல் மையத்தை உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைக்க உள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க பாஜக முயற்சித்து வருகிறது. அதேநேரத்தில் பாஜகவை தோற்கடிக்க பாஜக திட்டம் தீட்டி வருகிறது.

இதனால் தற்போதே கர்நாடக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி ஆகியோர் தொடர்ந்து கர்நாடகத்துக்கு சென்று வருகின்றனர்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is set to inaugurate the privately-owned Sri Dharmasthala Manjunatheswara Center for Naturopathic Medicine and Yogic Science in Karnataka, built in the shape of a gigantic tortoise.