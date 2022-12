சீனாவை விடுங்க.. அதைவிட இந்தியா, அமெரிக்காவிலும் நிலைமை ரொம்பவே மோசம்! வெளியான பரபர ரிப்போர்ட்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: சைபர் தாக்குதல்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. இதனிடையே 2022இல் ஹேக்கர்களால் அதிகம் குறிவைக்கப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது.

இந்தாண்டு இந்திய அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் மீதான சைபர் தாக்குதல் பல மடங்கு அதிகரித்தது. இது தொடர்பான ஆய்வு ஒன்றில் சர்வதேச அளவில் அதிகப்படியான சைபர் தாக்குதல்களை எதிர்கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா டாப் இடத்தில் உள்ளது.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அதிக சைபர் தாக்குதல்களை எதிர்கொண்ட நாடாகச் சீனா இருந்த நிலையில், இப்போது இந்தியாவில் அதை காட்டிலும் கூடுதலாக சைபர் தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

India is more prone to cyber attacks than any other countries around the world: Cyber attacks on Indian and foreign countries.