ராகுல் பங்கேற்ற விழாவில் திரண்ட கூட்டத்தால் மிரண்டுபோன பாஜக.. சாதித்துக் காட்டிய சித்தராமையா!

பெங்களூர் : கர்நாடக மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் ராகுல் காந்தி 2 நாள் பயணமாக கர்நாடகா வந்தார். ராகுல் பங்கேற்ற காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சித்தராமையாவின் பிறந்தநாள் விழாவிற்குக் கூடிய கூட்டம் பாஜகவையும் மிரளச் செய்துள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் காங்கிரஸ் கட்சி வென்றால் யார் முதல்வர் ஆவது எனும் போட்டி இப்போதே கர்நாடகாவில் தொடங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், ராகுல் காந்தி முன்னிலையில் தனது பலத்தை நிரூபிக்கும் வகையில் பெரும் கூட்டத்தைத் திரட்டிக் காட்டியுள்ளார் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா.

இந்தக் கூட்டம் பாஜக நிர்வாகிகளுக்கும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல கி.மீ தூரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்ட இந்தக் கூட்டம் பாஜக தலைமைக்கு கிலியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாம்.

பாஜகவினர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள்.. ஆனால் எங்களுக்கு பயமில்லை.. ராகுல் காந்தி!

Congress leader Rahul Gandhi came to Karnataka on a 2-day visit as elections are going to be held in Karnataka next year. He attended the birthday party of Siddaramaiah. The gathering for this function has scared the BJP.