மசூதிக்காக இடிக்கப்பட்ட 30,000 கோயில்களை மீட்போம்..முடிந்தால் நிறுத்துங்கள்! வலதுசாரி தலைவர் சர்ச்சை

பெங்களூர்: ஞானவாபி மசூதி விவகாரம் சர்ச்சையைக் கிளப்பி உள்ள நிலையில், இது குறித்து கர்நாடகாவில் வலதுசாரி தலைவர் பிரமோத் முத்தாலிக் கூறியுள்ள கருத்துகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம் வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு அருகே ஞானவாபி மசூதி அமைந்துள்ளது. அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த மசூதி கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பான வழக்கில் ஞானவாபி மசூதியில் ஆய்வு நடத்தவும், அதை வீடியோ பதிவு செய்யவும் வாரணாசி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பிய போதிலும், வீடியோ உடன் கூடிய ஆய்வு நடத்தத் தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

Hindu right-wing leader Pramod Muthalik said that "all 30,000 temples which were demolished" will be "taken back": (மசூதிகளுக்காகக் கோயில் இடிக்கப்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய வலதுசாரி இந்துத்துவ தலைவர்) Karnataka right wing leader Pramod Muthalik about mandir-masjid controversy.