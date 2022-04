"உருது.." கொலை வழக்கில் நைஸாக மதத்தை இழுத்த கர்நாடக அமைச்சர்.. வசமாக சிக்கியதால் பல்டி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் 22 வயது வாலிபர் கொலை செய்யப்பட்டார். அவருக்கு உருது மொழி தெரியாததால் தான் கொலை நடந்ததாக தவறான தகவல் கூறி கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் அரக ஞானேந்திரா சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக தற்போது சர்ச்சைகள் வெடித்து வருகின்றன. ஹிஜாப் தடை, கோவில்களில் கடை அமைக்க முஸ்லிகளுக்கு தடை, ஹலால் உணவு பிரச்சனை, மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த எதிர்ப்பு அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள் எழுந்துள்ளன.

இந்நிலையில் தான் உருதுமொழி தெரியாததால் வாலிபர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தவறான தகவல் அளித்து அரக ஞானேந்திரா சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார். அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Karnataka Home Minister Araga jnanendra is embroiled in a controversy over false information, on related to 22 year old man murder case, he was killed because he did not know Urudu.