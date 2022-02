மக்களிடம் நேரிடையாக வாக்கு கேட்க முதல்வர் பயப்படுகிறார்.. சொல்கிறார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை

News

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை : தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பொதுமக்களை நேரிடையாக சந்தித்து வாக்கு கேட்க பயப்படுகிறார் என மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்ற வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் 21 வேட்பாளர்கள் அறிமுகக்கூட்டம் மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்றது.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்துவைத்து பேசுகையில்," திமுகவின் 8 மாதகால ஆட்சிமீது மக்களுக்கு இருக்கும் கோபம்; அதிகமாக இருக்கிறது, எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துபார்தாலும் திமுக அரசு மக்கள் நலனை சாதார ஒரு அரசாக உள்ளது என்றார்.

English summary

In Mayiladuthurai, BJP state leader Annamalai has accused Tamil Nadu Chief Minister Stalin of being afraid to meet the public directly and vote in the local government elections because he has not fulfilled his election promises.