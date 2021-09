தன்னலமற்ற ஆத்மாக்களாகிய ஆசிரியர்களுக்கு நம் நன்றியை Daily learn உடன் சொல்வோம்

News

oi-Velmurugan P

இன்று ஆசிரியர் தினம் என்ற சிறப்பான நிகழ்வை நாம் கொண்டாடுகிறோம் - தன்னலமற்ற ஆத்மாக்களாகிய ஆசிரியர்களுக்கு நம் நன்றியை நினைவுகூரும் மற்றும் காட்டும் நாள் ஆசிரியர் தினம். ஆசிரியரகள் நம் கையைப் பிடித்து இருளில் இருந்து வெளிச்சத்திற்கு வழிநடத்துகிறார்.

ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு சிறந்த கற்றல் அனுபவத்தை வழங்க எந்த எல்லைக்கும் செல்கிறார். அதனால் ஆசிரியர்கள், படிப்பில் மட்டும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர்களாக மட்டுமல்லாமல் மாணர்களின் வாழ்க்கையும் மாற்றுபவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவரிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது ஒரு சிறிய நன்றியுணர்வு. எனவே, நீங்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? இன்று உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள், அவர்களுக்கான எங்கள் சிறிய நன்றியைக் காட்டும் முறை இது. #SayThanksToYourTeachersToday

Dailylearn

Dailylearn (https://www.dailylearn.in/) நம்நாட்டு மாணவர்களுக்கான முன்னணி ஆன்லைன் கற்றல் தளமாகும், இது கணிதம், அறிவியல், ஆங்கிலம் மற்றும் வணிகம் ஆகியவற்றுக்கான நேரடி வகுப்புகளை வழங்குகிறது. தற்போது 9 முதல் 12 வகுப்பு மாணவர்கள் மற்றும் JEE NEET தேடுவோர் மீது கவனம் செலுத்துகிறது , பாடங்கள் நேரடி விரிவுரைகள், முன் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோக்கள், சுருக்கமான ஆய்வு பொருட்கள், சோதனைகள் மற்றும் வாராந்திர சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வுகளை உள்ளடக்கியது. அனைத்து பாடங்களுக்கும் மாதம் 999 ரூபாய், இது சிறிய நகரங்களில் உள்ள ஆஃப்லைன் பயிற்சி மையங்களுக்கு சரியான மாற்றாகும். இந்த டெய்லி லேனர் நிறுவனம் தற்போதைய கொரோனா தொற்றுநோயில், மாணவர்களின் சிறந்த பயிற்சி நிறுவனம் அல்லது அவர்களின் கல்வித் தேவைகளுக்காக பயிற்சி மையம் இருப்பதாக பரவலாக கருதப்படுகிறது.

ஸ்டோரி அடிப்படையிலான கற்பித்தல்

டெய்லிலெர்ன் கற்றல் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான மற்றும் கதை அடிப்படையிலான கற்பித்தல் முறைகளை இணைத்து, அனைத்து சுயவிவரங்களையும் கற்றுக் கொள்ளும் மாணவர்களை ஈர்க்கிறது. முன்னணி நிறுவனங்களிலிருந்து சராசரியாக 15 வருட அனுபவம் கொண்ட ஆசிரியர்களால் கற்றல் சிறந்த அனுபவமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. Dailylearn ஐ இந்தியாவில் 2.5 லட்சம் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நம்புகிறார்கள்.

English summary

"Today we are celebrating the special occasion - Teachers' Day. It is a day to remember and show our gratitude towards the selfless souls. A teacher is someone, who holds our hand and guides us from darkness to light.