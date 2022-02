பஞ்சாபை சூறையாடுகிறார்கள்.. ஊழல் அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.. விளாசிய கெஜ்ரிவால்

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : பஞ்சாபை கொள்ளையடிப்பவர்களிடமிருந்து மீட்கவும், பஞ்சாபில் நேர்மையான ஆட்சி அமைத்து மாநிலத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அம்மாநில வாக்காளர்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டசபை பதவி காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அறிவித்துள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மே மாதம் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள மொத்தம் 117 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி அங்கு தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கூறியது.

Aam Aadmi Party (AAP) National Coordinator Arvind Kejriwal has urged voters in the state to vote for the Aam Aadmi Party (AAP) to rescue Punjab from looters, establish honest governance in Punjab and take the state on the path of development.