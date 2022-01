பஞ்சாப் குளறுபடி: துடித்துப்போன பாஜகவினர்! பிரதமர் மோடி நலனுக்காக கோவில்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள்

Chandigarh

சண்டிகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் தவித்தது. பதிண்டா பகுதி மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

English summary

The BJP across the country has been praying for a long life for Prime Minister Modi amid security insecurity. BJP National Vice President and Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan offered a special prayer for Prime Minister Narendra Modi's long life at the Kufa Temple in Bhopal