பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட்.. ஜெயிக்க வேண்டிய மாநிலங்களில் தான் தலையிலேயே மண்ணை அள்ளிப் போட்ட பரிதாப காங்.

Chandigarh

oi-Mathivanan Maran

சண்டிகர்/டேராடூன்: பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகாண்ட் சட்டசபை தேர்தல்களில் வெல்லும் வாய்ப்பிருந்தும் உட்கட்சி பூசல்களால் எளிதான வெற்றியை தாரைவார்த்துக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட் மாநில சட்டசபைகளுக்கு வரும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பஞ்சாப்பில் காங்கிரஸ் கட்சியும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பாஜகவும் ஆட்சியில் இருக்கின்றன.

2017 சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வென்று அமரீந்தர்சிங் முதல்வரானார். அமரீந்தர்சிங் அமைச்சரவையில் மாஜி கிரிக்கெட் வீரர் நவ்ஜோத்சிங், இடம்பெற்றார். அமைச்சரவையில் சித்து இடம்பெற்றது முதலே காங்கிரஸுக்கு அங்கே ஆகப் பெரும் அதளபாளக் குழி வெட்டப்பட்டுவிட்டது.

English summary

According to the Senior Journalists, Congress will loss the Election battle in Punjab and Uttarakhand States due to the party infighting.