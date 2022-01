5 மாநில தேர்தல்: அமலுக்கு வந்த தேர்தல் நடத்தை விதிகள்.. செய்ய வேண்டியவை- கூடாதவை

Chandigarh

oi-Rajkumar R

டெல்லி: உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்தந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தன.

உத்திரபிரதேசம் ஹரியானா பஞ்சாப் உத்தராகண்ட் மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்கள் சட்டசபைக்கான தேர்தல் தேதி தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திராவால் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட இன்றைய நாள் முதலே 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் போதே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் எப்போது அமல்படுத்தப்படும் என்ற தேதியையும் தேர்தல் ஆணையம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவிப்பது வழக்கம். ஆனால் தற்போது தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் நாள் முதலே நடத்தை விதிகள் அமலில் வழக்கமாக மாறியுள்ளது.

கொரோனா காரணமாக கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் - தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு

English summary

With the announcement of poll dates for 5 states, including Uttar Pradesh, the Code of Conduct for Elections has come into force in the respective states.