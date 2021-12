உதயமானது விவசாயிகளின் புதிய கட்சி.. பஞ்சாப் தேர்தல் தான் குறி.. ஆம் ஆத்மியுடன் கூட்டணி? பரபர தகவல்

Chandigarh

சண்டிகர்: மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராகப் போராடிய 32 அமைப்புகளில் 22 அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து சம்யுக்த் சமாஜ் மோர்ச்சா என்ற புதிய கட்சியைத் தொடங்கியுள்ளனர்,

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு புதிய விவசாய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. இருப்பினும், விவசாயிகளின் நலனுக்கு எதிராகவும் உள்ளதாகக் கூறி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

விவசாயிகள் தொடர்ந்து ஒரே ஆண்டாக இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். முதலில் விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்யும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று கூறிய மத்திய அரசு, பல மாத போராட்டத்திற்குப் பிறகு விவசாய சட்டங்களைத் திரும்பப் பெற்றது மத்திய அரசு!

22 farmers' unions - part of the 32 that came together under the Samyukt Kisan Morcha banner last year. New party of farmers to contest in February-March Punjab Assembly election.