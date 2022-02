பிரதமர் மோடிக்கு பின்னால் மறைந்துள்ள "சக்தி" என்ன தெரியுமா? பொறிபறக்க பேசிய ராகுல் காந்தி

Chandigarh

சண்டிகர்: ‛‛பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பின்னால் சில சக்திகள் மறைந்துள்ளன. அவரை இயக்கும் நபர்களை பார்த்தால் அரசியல் புரியும்'' என பஞ்சாப் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ராகுல்காந்தி பேசினார்.

பஞ்சாப்பில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. சரண்ஜித் சன்னி முதலமைச்சராக உள்ளார். மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 20ல் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆளும் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளதால் மாநிலத்தில் பிரசாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் சார்பில் நேற்று பிரியங்கா காந்தி பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அவர், ‛‛பஞ்சாப்பின் மருமகள் நான். எனது குழந்தைகளின் உடலில் பஞ்சாப் ரத்தம் ஓடுகிறது'' என சென்டிமெண்ட்டாக பேசி ஓட்டு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார். மேலும் குஜராத் மாடல் என பாஜகவும், டெல்லி மாடல் என ஆம்ஆத்மியும் பஞ்சாப் மக்களை ஏமாற்ற முயற்சிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.

