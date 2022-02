'நான் இனிமையான தீவிரவாதி' - பஞ்சாப் பிரசாரத்தில் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பஞ்சாப் தேர்தலில் நாளுக்கு நாள் புதுவித காட்சிகள் அரங்கேறி வருகின்றன. இந்நிலையில், தன்னை ஒரு இனிமையான தீவிரவாதி என டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 20ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மெதுவாக காலூன்றி வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சி, பஞ்சாபில் ஆட்சியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போட்டியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் ஆம் ஆத்மியை தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்புபடுத்தி பிரசாரம் செய்து வருகின்றன.

அப்பப்பா எத்தனை எத்தனை பஞ்சாயத்து- பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் ஓய்வு!

English summary

Arvind Kejriwal today lashed out at allegations that he had made separatist comments, calling them "comedy" and describing himself as the "world's sweetest terrorist".