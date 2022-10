1 மாதமாக ரூமில் வைத்து "டார்ச்சர்".. 11 வயது மகளை.. பெற்ற அப்பாவே வன்புணர்வு செய்த கொடூரம்!

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தந்தையே 11 வயது மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரு மாதமாக தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் நடந்த நிலையில் சிறுமியின் ஆசிரியர் அளித்த புகாரில் தந்தை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதில் கொடுமை என்னவெனில் சிறுமியின் தாய்க்கு தனது மகள் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளானது தெரியவே தெரியாது என்பதுதான்.

English summary

The incident of father raping his 11-year-old daughter in the state of Punjab has caused great shock. The incident has been going on for a month and the father has been arrested on the complaint filed by the girl's teacher.