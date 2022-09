புகையிலைக்காக கொல்லப்பட்ட இளைஞர்? சிசிடிவியை பார்த்தால் புது ட்விஸ்ட்.. கொலை வழக்கில் திருப்பம்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் பொற்கோயில் அருகே நேற்று முன்தினம் இளைஞர் ஒருவர் மூன்று நிஹாங் சீக்கியர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கொலை செய்யப்பட்ட நபர் போதையில் இருந்ததாகவும், அதேபோல அவர் புகையிலை மென்றுகொண்டிருந்ததாலும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போது கொலையில் புதிய திருப்பம் நிகழ்ந்துள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட நபர், சிறிது நேரத்திற்கு முன்னர் ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருந்துள்ளார். அப்பெண் அங்கிருந்து விலக முற்பட்டபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

The incident of killing a young man by three Nihang Sikhs near the Golden Temple in Amritsar, Punjab, caused a great stir across the country. Now the murder has taken a new twist as it is said that the murdered person was intoxicated and may have been killed because he was chewing tobacco. The murdered man had been talking to a woman some time before. The incident took place when the woman tried to leave the place.