பஞ்சாப் தேர்தல்.. மீண்டும் டிக் செய்யப்பட்ட சரண்ஜித் சிங்.. - ராகுல் போடும் மனக்கணக்கு இதுதான்!

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில், தலித் சீக்கிய ஓட்டுகளைக் குறிவைக்கும் விதமாக, காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளராக சரண்ஜித் சிங் சன்னியைத் தேர்வு செய்திருக்கிறார் ராகுல் காந்தி.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

177 சட்டசபைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பஞ்சாப் சட்டசபைக்கு பிப்ரவரி 20-ம் தேதி ஒரேகட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மார்ச் 10-ம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

English summary

Charanjit Singh Channi is Congress's CM candidate for Punjab polls. The decision shows that it has gone by the popular demand of the party leaders and workers and at the same time cash in on the Dalit-Sikh face and nearly 32 per cent SC population in the state.